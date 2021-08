Netflix passa a suportar o Áudio Espacial de AirPods Pro/Max

Depois de muita espera, finalmente a Netflix está começando a liberar suporte ao Áudio Espacial em iPhones e iPads — rodando o iOS 14. A novidade foi descoberta por alguns usuários do Reddit e pelo site iPhoneSoft.

O recurso chegou de surpresa visto que, em janeiro deste ano, surgiu um rumor de que a gigante do streaming estava trabalhando para oferecer suporte ao Áudio Espacial, mas tudo foi rapidamente negado pela empresa. O iPhoneSoft, porém, afirma que o recurso estava em desenvolvimento desde dezembro do ano passado.

Agora que o Áudio Espacial está disponível no app Netflix, ele pode ser acionado rapidamente a partir da Central de Controle (pressionando a barra de volume). Para isso, claro, é preciso estar reproduzindo um conteúdo compatível com o Dolby Atmos e usando os AirPods Pro ou Max.

O iOS 15 promete melhorar ainda mais a experiência do Áudio Espacial, trazendo suporte a ele em conteúdos não compatíveis com a tecnologia — com o chamado Spatialize Stereo.

O suporte ao Áudio Espacial está sendo disponibilizado aos poucos, então pode ser que ele ainda não esteja disponível por aí — basta verificar se o seu aplicativo está atualizado para a versão mais recente e testá-lo com qualquer conteúdo, aparentemente. 😉

