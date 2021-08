“Play, Pause, Delete”: Apple estreia mini-game no YouTube com Coi Leray

A Apple lançou hoje um novo game show chamado “Play, Pause, Delete” (em português, algo como “Toca, Pausa, Exclui”). A primeira convidada para jogar foi a rapper Coi Leray, dona dos hits “No More Parties” e “Bout Me”, e o episódio está disponível no canal do YouTube da Maçã.

A brincadeira nada mais é que uma versão do viral “Beija, Casa ou Mata”, no qual os convidados precisam tomar decisões sobre música e cultura pop no geral. Entre as diversas categorias, são oferecidas três opções em que os artistas precisam justamente escolher uma para tocar, uma para pausar e outra para excluir.

Nesse primeiro vídeo, Leray é questionada sobre sua canção favorita, como começou sua carreira, seu presente de aniversário ideal, seus estilos de cabelo favoritos, que superpoder desejaria ter e mais.

Tudo indica que mais episódios serão disponibilizados pela Apple, portanto vamos esperar para que mais artistas participem de “Play, Pause, Delete”.

Alguém aí também curtiu o mini-game? 😄