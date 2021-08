Pokémon UNITE será lançado em 22/9 no iOS, iPadOS e Android

Há alguns meses, falamos aqui sobre o vindouro lançamento de Pokémon UNITE, primeiro jogo da franquia no estilo MOBA (multiplayer online battle arena). Pois agora, cerca de um mês após desembarcar no Nintendo Switch e receber críticas extremamente positivas, o título já tem data para chegar aos dispositivos móveis: 22 de setembro.

A página do jogo já está no ar na App Store e no Google Play, e por lá você pode ativar a notificação para receber um aviso quando tudo estiver pronto para download — quem fizer o pré-registro ganhará bônus especiais, inclusive. No caso do ecossistema da Apple, Pokémon UNITE já chegará com versões adaptadas para iPhones e iPads, vale notar.

#PokemonUNITE is coming to mobile on September 22!



Como já descrevemos, o jogo se passará numa ilha fictícia chamada Aeos Island, e o seu objetivo é participar de batalhas de arena com cinco integrantes — escolhendo, claro, seus Pokémons com cuidado, levando em conta as vantagens e fraquezas de cada um.

As criaturinhas vão evoluindo conforme interagem com uma forma de energia própria da ilha, e você poderá unir seus Pokémons em uma ação superpoderosa, chamada Unite Move. E você, claro, vai escalando o famigerado mundo dos treinadores até conquistar o topo do mundo.

Vale notar que, quando o jogo for lançado nas plataformas móveis, você poderá se cadastrar com sua conta da Nintendo e desfrutar do verdadeiro multiplayer multiplataforma — isto é, seu progresso ficará sincronizado entre seus dispositivos e você poderá jogar com usuários em todas as plataformas, como o Android e o Nintendo Switch.

Pokémon UNITE será gratuito para jogar, com itens internos pagos para aprimorar sua experiência. E aí, quem vai dar uma chance?