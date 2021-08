Produção de AirPods se manterá na China devido à COVID-19

Já há algum tempo comentamos a diversificação da linha de produção da Apple para além da China — como uma forma de a companhia evitar os efeitos da guerra comercial entre o país e os Estados Unidos.

Assim como praticamente todas as outras empresas, a Apple não contava com a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a qual teria retardado esses esforços — já que o cenário mundial “complicou os procedimentos e limitaram os recursos de engenharia”, de acordo com uma reportagem do Nikkei.

Ainda segundo as informações, justamente por conta desses problemas, os especulados AirPods de terceira geração entrarão em produção em massa na China, em vez de no Vietnã, como a Apple esperava/desejava inicialmente. Não obstante, a Maçã ainda espera transferir cerca de 20% da produção dos futuros AirPods para o Vietnã, posteriormente.

A força de trabalho de engenharia [do Vietnã] ainda está longe de ser adequada. Com todas as restrições de viagens, só é viável fazer no Vietnã produtos que já estão em produção em massa em outro lugar, em vez de começar a produção dos próximos produtos do zero no país.

Alegadamente, o governo vietnamita também ordenou que as fábricas interrompam suas linhas de produção a menos que possam acomodar trabalhadores para evitar a disseminação da COVID-19 — o que já acontece há algum tempo.

Por fim, o Nikkei afirma que algumas das maiores fornecedores da Apple, incluindo a Foxconn e a Luxshare, suspenderam brevemente a produção no Vietnã devido ao aumento de casos no país.