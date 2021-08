Veja quais recursos não chegarão com o lançamento do iOS 15

Ontem, logo após o lançamento da sexta versão beta do iOS/iPadOS 15, do tvOS 15 e do watchOS 8, soubemos que a Apple não disponibilizará o recurso SharePlay junto aos novos sistemas.

Publicidade

Embora situações como essa (de a Apple apresentar um recurso e acabar lançando-o depois do esperado) não sejam exatamente incomuns, o iOS 15 já possui uma lista de recursos que serão entregues após o lançamento dos sistemas.

Vamos conferir quais são eles?

SharePlay

Talvez um dos recursos mais aguardados do iOS 15, o SharePlay permitirá que usuários compartilhem músicas, vídeos ou até mesmo a tela do dispositivo com outras pessoas durante uma chamada no FaceTime.

Disponível para desenvolvedores e usuários desde a segunda versão beta do iOS 15, o recurso foi removido na atualização de ontem e, como dissemos, não será incluído na versão final do iOS 15.

Com ele fora de cena, a Apple está disponibilizando ferramentas alternativas aos desenvolvedores para fins de teste. Fato é que não há informações de quando o recurso será disponibilizado.

Documentos no app Carteira

Como informamos, o app Wallet será traduzido para Carteira no iOS 15 e ganhará uma opção para escanear documentos (identidade, carteira de habilitação, passaportes, etc.) e chaves digitais.

Esse recurso, no entanto, está distante de nós por dois motivos: primeiro, ele não será disponibilizado com o lançamento do iOS 15 propriamente dito; segundo, ele será lançado para usuários nos Estados Unidos, inicialmente.

Vale notar que o suporte do app Carteira para documentos ainda não foi disponibilizado nas versões beta do iOS 15 — o que é compreensível justamente pelo fato de a Apple ter afirmado que esse recurso será lançado posteriormente, até o fim deste ano.

App Privacy Report

Outro recurso que não chegará junto ao lançamento do iOS 15 é o App Privacy Report, o qual permitirá que usuários chequem quantas vezes apps específicos solicitaram sua localização, fotos, bem como acesso à câmera, ao microfone e aos seus contatos nos últimos sete dias.

Com ele, também será possível verificar quais aplicativos entraram em contato com outros domínios e há quanto tempo eles os contataram.

O recurso só chegará no futuro, mas desenvolvedores que estão rodando o iOS 15 beta podem obter esse relatório como um arquivo de texto simples — os gráficos intuitivos mostrados na imagem acima ainda não estão disponíveis.

iCloud+ (Digital Legacy e email personalizado)

O iCloud+ foi outra grande novidade anunciada com o iOS 15, o qual oferecerá uma série de recursos para assinantes do serviço na nuvem da Maçã.

Entre esses serviços está o Digital Legacy, por meio do qual familiares poderão solicitar acesso à conta de um usuários caso ele venha a falecer. Esse recurso estava disponível até a quarta versão beta do iOS 15, mas foi removido — a Apple disse que a opção “retornará em um lançamento futuro”.

Outra (futura) novidade relacionada ao iCloud+ é a opção de personalizar endereços de email do iCloud, que será disponibilizada também para usuários do Compartilhamento Familiar. Fato é que, até agora, essa opção não está disponível nas versões beta do iOS 15 — então é provável que ela seja liberada posteriormente, junto a outros recursos do iCloud+, como o Digital Legacy.

Controle Universal

Outro recurso extremamente antecipado é o Controle Universal (Universal Control), o qual permite que usuários de Macs controlem um iPad ou outro Mac usando o teclado e o mouse de dispositivo/máquina principal — com compatibilidade para até quatro conexões simultâneas.

Assim como outros recursos citados nessa lista, até agora ele não foi adicionado às versões beta do iPadOS 15 nem do macOS Monterey 12, indicando que isso demorará um pouco mais do que o esperado para chegar.

Navegação 3D no CarPlay

Embora já disponível na versão beta do iOS 15, a navegação detalhada do app Mapas (Maps) em 3D não está disponível no CarPlay — no caso, quando conectado a dispositivos rodando o iOS 15.

Segundo a Maçã, o recurso será disponibilizado posteriormente.

É possível que outros recursos do iOS 15 não sejam liberados junto ao lançamento dos sistemas operacionais, nos próximos meses; por outro lado, pode ser que a Apple consiga trabalhar e antecipar a chegada de alguns desses recursos — o que seria ótimo, já que a lista acima está bem grandinha.

O que acharam?

via 9to5Mac