Anker lança carregador 2-em-1 com foco no preço baixo

A Anker tá que tá! Há alguns dias, falamos aqui sobre seu mais recente lançamento no mundo dos carregadores MagSafe; hoje a empresa já botou mais uma criação no mundo — esta, mais geral, sem focar nos anéis de ímãs dos iPhones 12.

Publicidade

Assim como o modelo lançado na última semana, o PowerWave Sense 2-in-1 Station é, como o próprio nome já diz, duplo: de um lado, temos um carregador no estilo pedestal, apropriado para qualquer smartphone que aceite recarga com a tecnologia Qi. Ele fornece energia a até 10W — ou, no caso de iPhones, 7,5W.

O outro lado é uma base de carregamento comum, pensada para estojos de fones de ouvido sem fio — mas nada impede que você o use para fornecer energia a um segundo smartphone. O detalhe é que, aqui, o carregamento fica limitado a 5W.

Como qualquer carregador sem fio que se preze, ele aceita smartphones com cases de até 5mm e tem proteção contra curtos-circuitos, superaquecimento e objetos estranhos. Na caixa, a Anker já entrega junto ao carregador um cabo USB-C para USB-C de 1,5m; não temos, entretanto, um adaptador de tomada incluído.

Publicidade

O lançamento da Anker está disponível na Amazon americana por US$31 — um ótimo preço para quem quer uma opção de carregador sem fio que não vá fazer um buraco muito grande na conta bancária.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Cult of Mac