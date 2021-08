Aplicativo e programa de saúde interno da Apple perde força

Há pouco mais de dois meses, falamos aqui sobre alguns problemas enfrentados pela Apple com seu suposto serviço de saúde, incluindo o app HealthHabit — disponibilizado internamente para funcionários da empresa para monitorar suas metas de condicionamento físico, conversar com médicos e gerenciar doenças crônicas.

Publicidade

Agora, de acordo com uma nova reportagem do Business Insider, a Apple está reduzindo bastante suas ambições com relação ao projeto — a ponto de ele poder ser cancelado.

Segundo as informações, mais de 50 funcionários estavam “gastando uma quantidade significativa de tempo” trabalhando no aplicativo. Se eles não conseguirem encontrar outra função na Apple nas próximas semanas, serão “despedidos com indenização”.

A Apple tem conduzido programas de treinamento para trabalhadores com hipertensão em conjunto à AC Wellness nos últimos anos, e os funcionários viam o HealthHabit como o próximo passo lógico para dar vida a esse trabalho. Se o HealthHabit tivesse sucesso internamente, poderia ter sido um produto para os clientes um dia. Isso seria semelhante a como a Amazon construiu um serviço de atenção primária internamente antes de lançá-lo para outras empresas.

Por conta disso, o futuro do HealthHabit não está claro neste momento. O Business Insider especula que o projeto poderia continuar, mas com uma equipe menor.

É improvável, no entanto, que isso atrapalhe algum outro projeto da companhia voltado para saúde — principalmente no que tange o desenvolvimento de recursos para seus gadgets, como o Apple Watch.