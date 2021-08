Apple Card é o cartão de crédito mais bem avaliado dos EUA

A tão comentada expansão internacional do Apple Card ainda não aconteceu, mas parece que quem já usa o cartão de crédito da Maçã nos Estados Unidos está bem satisfeito: de acordo com dados recentes da J.D. Power, ele é o cartão com maiores índices de satisfação na sua categoria.

Publicidade

A Apple, claro, comemorou o resultado num comunicado à imprensa. O Apple Card conquistou o topo das avaliações na pesquisa J.D. Power 2021 U.S. Credit Card Satisfaction, com 864,1 pontos — isso no primeiro ano em que o cartão participou do estudo, vale notar.

O Goldman Sachs, banco emissor do Apple Card, também foi bem na pesquisa e liderou a categoria de Emissores Intermediários de Cartões de Crédito em todos os seus sub-tópicos, como interação, termos de uso, comunicação e benefícios/serviços.

Jennifer Bailey, vice-presidente da Maçã responsável pelo Apple Pay, comemorou as notícias:

Publicidade

É muito animador que sejamos reconhecidos com esta primeira vitória na J.D. Power, apenas dois anos após o lançamento do Apple Card e na nossa primeira inclusão na pesquisa. Nós criamos o Apple Card para que consumidores possam ter vidas financeiras mais saudáveis, então é muito significativo ver que nossos usuários estão valorizando isso. Sermos reconhecidos como líderes nesta categoria este ano é uma honra, e nós mal podemos esperar para continuar entregado este produto, serviço e suporte com nossa emissora vencedora de prêmios conforme o Apple Card se expande para mais e mais clientes ao redor dos Estados Unidos.

A Maçã lembrou ainda dos principais benefícios do Apple Card, como seu funcionamento sem taxas, o Daily Cash e os amplos recursos de controle e monitoramento da sua vida financeira por meio do aplicativo Carteira (Wallet). Também foi notado o lançamento recente do Apple Card Family, o qual permite que pessoas compartilhem o mesmo cartão por meio do Compartilhamento Familiar do iCloud.

Tudo muito legal, mas… e aí, quando é que vem para cá? 😜