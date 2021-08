Como estender a cobertura do AppleCare+ por mais anos

Nós noticiamos recentemente por aqui a boa iniciativa da Apple em possibilitar que proprietários de Macs possam estender o prazo do AppleCare+ para além de três anos (um ano de garantia “normal”, mais os dois anos do plano), pagando tudo de forma anual e de uma única vez.

A boa notícia é que isso vale não apenas para Macs, mas também para outros produtos da Apple — lembrando que, para outros produtos, a cobertura padrão do AppleCare+ é de dois e não três anos, como nos Macs.

Confira como fazer isso e aproveitar por ainda mais tempo os benefícios do AppleCare+.

Como ver o prazo de expiração da cobertura do seu plano

Antes de mais nada, você deve conferir o status da cobertura do seu produto usando a seção Meu Suporte no site da Apple — ou no comprovante de cobertura/confirmação do plano que é enviado assim que você adquire o AppleCare+.

Lembrando que também é possível visualizar essas informações no próprio dispositivo ou usando o aplicativo Suporte da Apple.

Como estender o prazo de cobertura do AppleCare+

Caso você tenha adquirido o AppleCare+ no plano mensal (iPhone, iPad e outros produtos) ou anual (Mac), basta continuar pagando pela proteção normalmente. Contudo, se você optou pelo pagamento único, tudo o que você precisa fazer é comprar um novo plano do AppleCare+ em até 30 dias após o fim da cobertura original.

Para descobrir se você se encaixa nesse cenário — e possa renovar o seu plano —, a Apple pede que você acesse a página Meu Suporte, faça o login com o seu ID Apple e siga as instruções mostradas da tela.

Vale lembrar que o novo plano do AppleCare+ será renovado de forma automática até que ele seja cancelado.

Conseguiu fazer esse processo por aí? Conte a sua experiência para a gente aqui nos comentários!