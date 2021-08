Como selecionar diferentes velocidades de áudio no Telegram

O Telegram é um dos mensageiros mais utilizados no Brasil e, por muitos anos, ele esteve à frente do WhatsApp quando se tratam de recursos — na verdade ainda está, mas o WhatsApp não está mais paradão como antes.

Uma opção que já existe no mensageiro há bastante tempo é a de selecionar uma velocidade dobrada de reprodução para mensagens de voz. Mas você sabia que existem opções extras de velocidade, além da normal (1x) e da 2x?

Pois é, essa função só está disponível nas versões móveis do aplicativo (tanto iOS quanto Android) — nada ainda nas versões desktop ou web. Para acessá-la, basta colocar um áudio do Telegram para reproduzir e segurar em cima do ícone de velocidade (“2x”).

Feito isso, um menu aparecerá com as opções intermediárias de 0,5x e 1,5x, além das tradicionais — bem útil para aquelas horas em que você está na correria ou precisa entender tudo de forma mais lenta.

Nós acreditamos que essa função tenha sido introduzida na última atualização do app (que também trouxe controles de velocidade para vídeos), mas ela não está especificada no changelog.

Como falamos, a novidade já está disponível tanto no iOS quanto no Android — basta verificar se o seu aplicativo está atualizado para a versão mais recente. 😉