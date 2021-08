COVID-19: Apple Store é fechada após 20 funcionários serem contaminados

Como bem sabemos, nos últimos meses a situação da pandemia da COVID-19 não está nada fácil. Apesar do crescente cenário de vacinações, ainda existem muitas pessoas se contaminando com o vírus, principalmente por conta da variante Delta.

Este caso em específico ocorreu em Charleston, na Carolina do Sul (Estados Unidos), onde 20 funcionários de uma Apple Store testaram positivo para a COVID-19. De acordo com a página da loja, ela ficará fechada até o dia 23 de agosto (segunda-feira). As informações são da Bloomberg.

Uma loja do tamanho da de Charleston geralmente possui de 70 a 80 funcionários, ou seja, cerca de ¼ deles foram contaminados. A Apple já abriu e fechou diversas lojas durante a pandemia devido às preocupações em relação à COVID-19, mas fechar um local por conta de uma onda de funcionários expostos ao vírus é raro.

Nos últimos meses, a empresa vem tentando reestabelecer um funcionamento, digamos, “normal” em suas lojas, mas o contágio da variante Delta tem afetado seus planos. Em junho, ela derrubou a exigência para o uso de máscaras nas Apple Stores, mas logo depois reinstalou a regra. Já no começo desta semana, a Maçã estava planejando retomar as sessões presenciais do “Today at Apple”, mas esses planos já foram por água abaixo.

No Brasil, a situação mudou: ontem mesmo, ambas as Apple Stores brasileiras voltaram a funcionar sem agendamento.

Um porta-voz da Apple não quis comentar sobre o caso em questão.