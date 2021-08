Email revela que Steve Jobs queria lançar um “iPhone nano”

Se vocês acompanham o mundo Apple há bastante tempo, provavelmente já ouviram (ou leram) alguns burburinhos sobre o “iPhone nano”. Na verdade, esses rumores começaram a circular em 2008, mas foi apenas em 2011 que eles ganharam força.

De acordo com as especulações, a Apple estaria trabalhando em um iPhone mais barato e ainda menor do que seu modelo da época, o clássico iPhone 4, que tinha uma tela de 3,5″. Como bem sabemos (ou sabíamos?), a Maçã nunca sequer mencionou o possível smartphone de forma pública. Mas internamente…

Um email [PDF] obtido durante o processo judicial entre a Apple e a Epic Games revelou que, de fato, a empresa estava trabalhando em um “iPhone nano” — e esse provavelmente seria o seu nome. Infelizmente a mensagem de Steve Jobs, datada de outubro de 2010, não revela muito sobre ele.

No documento, é possível ler o tópico “Plano do iPhone nano” e, abaixo, dois sub-tópicos: “meta de custo” e “mostrar modelo (e/ou renderizações) – Jony” — uma referência ao ex-chefe de design da empresa, Jony Ive.

Curiosamente, nesse mesmo email, ainda é possível ler “Estratégia de 2011” e, em seguida, “criar um modelo de iPhone de baixo custo baseado no iPod touch para substituir o 3GS”, embora não esteja claro se essa é uma referência ao “iPhone nano” que eles queriam desenvolver ou outro aparelho.

Embora a Apple não use mais a denominação “nano” em sua linha, vale lembrar que, à época, a empresa havia acabado de lançar a sexta geração do iPod nano, portanto esse nome ainda possuía tremenda influência no mercado. A Maçã infelizmente abandonou a nomenclatura ao descontinuar esse modelo em 2017 e passou a adotar “mini” nos menores modelos do iPhone, do iPad e, mais recentemente, do HomePod.

Teria a empresa algum plano para trazer a marca “nano” de volta? Isso, contudo, só o tempo e a Apple nos dirão.

via The Verge