Hank Azaria será Tim Cook em série do Showtime sobre a Uber

E lá vamos nós falar de mais séries — só que a produção de hoje não tem nada a ver com o Apple TV+: o assunto da vez é “Super Pumped”, vindoura série do canal Showtime.

A série, que terá formato antológico (isto é, contando uma história diferente por temporada), contará em seu primeiro ano a trajetória de ascensão meteórica da Uber. Joseph Gordon-Levitt (“Mr. Corman”) estrelará como o CEO e cofundador Travis Kalanick, e teremos ainda a presença de nomes como Kyle Chandler (“Bloodline”) e Kerry Bishé (“Halt and Catch Fire”).

Por que estamos falando disso no MacMagazine? Explico: hoje, a Variety informou que o ator Hank Azaria entrou para o elenco da série, interpretando… Tim Cook!

Vencedor de múltiplos prêmios Emmy, Azaria já participou de filmes como “Quero Ficar com Polly” e séries como “Friends”, mas talvez sua característica mais conhecida seja sua voz: como parte do elenco nuclear de “Os Simpsons” desde 1989, o ator empresta seus talentos vocais a personagens icônicos como Moe Szyslak, Clancy Wiggum, Professor Frink e o Superintendente Chalmers.

Ainda não há detalhes sobre o tamanho do papel de Azaria na série, mas sabemos que a primeira temporada — baseada no livro homônimo de Mike Isaac — seguirá a trajetória de Kalanick e a “montanha-russa” que levou à criação de uma das maiores empresas de transporte do mundo.

“Super Pumped” ainda não tem divulgados detalhes como trailer ou data de estreia, mas nós — mesmo não sendo uma produção do Apple TV+ — ficaremos de olho. 😉

