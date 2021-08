McClockface oferece widgets de relógio em vários estilos

Cansado de olhar para os mesmos ícones e widgets na tela de início do seu iPhone ou iPad? Se a sua resposta é “Sim”, temos o app ideal para você! O McClockface é um aplicativo que oferece uma variedade de widgets de relógio com diversas opções de personalização.

O aplicativo foi criado pelo desenvolvedor indie David Steppenbeck, utilizando a SwiftUI — a fim de criar as animações mais suaves possíveis.

O widget principal tem um design retrô, inspirado naqueles antigos relógios flip. É possível customizar a sua cor, aparência, fonte e muito mais.

O app também inclui diversos outros estilos de relógio, abrangendo aparências old school, 3D, digital, orgulho e até um que se assemelha à placa de um carro. Há, também, widgets de progresso do dia e do ano; todos eles, muito personalizáveis.

O McClockface está disponível na App Store para iPhones e iPads (rodando minimamente o iOS/iPadOS 14) por R$11 e não inclui compras dentro do app.

via 9to5Mac