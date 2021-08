Novos fones da Audio-Technica colocam qualidade sonora em primeiro lugar

A Audio-Technica anunciou nesta semana uma nova opção de fones de ouvido para aqueles que priorizam a qualidade de áudio acima de tudo. O novo modelo ATH-M50xBT2 conta com som de alta qualidade — e já tem previsão de lançamento no Brasil.

Antes de mais nada, é bom saber que o M50xBT2 é sucessor do M50xBT, ambas opções focadas no mercado profissional de mixagem de áudio. Por conta disso, o modelo *não* possui cancelamento ativo de ruído, visto que o recurso poderia atrapalhar na fidelidade sonora.

O design do M50xBT2 é robusto e pode ser dobrado em um ângulo de até 90º, para que o seu transporte fique mais fácil. O novo modelo conta com drivers de 45mm, amplificador dedicado, DAC de áudio avançado AK4331, codecs de alta qualidade, suporte a assistentes de voz (Siri, Alexa e Google Assistente) e um modo de baixa latência — útil para jogos e edição de vídeos.

Apesar da falta do cancelamento ativo de ruído (presente nos AirPods Pro e Max), a qualidade sonora ainda é o maior trunfo da linha flagship de fones da Audio-Technica — tanto é que a primeira geração dos fones (o M50xBT) foi listada por nós como um dos ideais para aproveitar as faixas lossless do Apple Music.

Os dois microfones beamforming permitem que o recurso Sidetone reproduza a sua própria voz, dispensando que você fale muito alto para conseguir se escutar — ótimo para ligações. Em tempos de videoconferência, o botão mudo também é bastante útil.

A conexão Bluetooth dos fones promete suporte a áudios de alta qualidade mesmo sem fio — especialmente com o codec LDAC, além do suporte aos já tradicionais AAC e SBC. Também é possível utilizá-lo com um cabo de 3,5mm (incluso na caixa).

Os fones também apresentam emparelhamento rápido com aparelhos Android (com o recurso Fast Pair) e conexão com múltiplos dispositivos simultâneos.

Um dos pontos de maior destaque no M50xBT2 é a sua promessa de 50 horas de bateria. A recarga dele é a partir do cabo USB-C e 10 minutos na tomada garantem 3 horas de reprodução.

O Audio-Technica M50xBT2 está disponível somente na cor preta e tem previsão de chegar ao Brasil em setembro, com preço sugerido de R$2.000. Lá fora, essa belezura já está à venda por US$180.

