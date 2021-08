O que fazer se o iPhone/iPad não liga?

O iPhone e o iPad dificilmente dão problemas de forma tão corriqueira como alguns dispositivos de outras marcas. Porém, nenhum aparelho é perfeito ou está 100% livre de problemas.

Hoje, focaremos mais precisamente em um que pode dar uma dor de cabeça a usuários desses aparelhos: a impossibilidade de ligá-los, seja por algo no software ou no hardware.

Caso esteja sofrendo com essa situação por aí, confira algumas dicas que podem lhe ajudar.

Tente recarregá-lo

Pode parecer besteira, mas você caso não esteja conseguindo ligar o seu dispositivo, um dos motivos pode ser falta de bateria. Conecte-o na tomada (de preferência com um carregador original ou um de boa procedência) e deixe-o recarregando por pelo menos uma hora.

Uma tela de carregamento deverá aparecer durante esse período.

Force a reinicialização do aparelho

Caso o iPhone/iPad não estejam respondendo ou apresente uma tela preta, tente forçar a reinicialização.

Em iPhones 8 ou superiores : em sequência, aperte o botão de aumentar volume e depois o de diminuir volume. Em seguida, mantenha o botão lateral pressionado até que o logo da Apple apareça na tela.

: em sequência, aperte o botão de aumentar volume e depois o de diminuir volume. Em seguida, mantenha o botão lateral pressionado até que o logo da Apple apareça na tela. Em iPhones 7, 7 Plus ou iPods touch : pressione o botão lateral e o de diminuir volume ao mesmo tempo até que o logo da Maçã apareça.

: pressione o botão lateral e o de diminuir volume ao mesmo tempo até que o logo da Maçã apareça. Em iPhones 6s, 6s Plus e anteriores ou iPads com o botão de Início : pressione o botão de Início ao mesmo tempo em que pressiona o superior ou o lateral até que o logotipo apareça.

: pressione o botão de Início ao mesmo tempo em que pressiona o superior ou o lateral até que o logotipo apareça. Em iPads sem o botão de Início: pressione e solte o botão de aumentar o volume. Depois, faça a mesma coisa no botão de diminuir o volume. Por fim, pressione o botão de energia para ligá-lo.

Faça uma restauração

Caso nenhuma das etapas acima resolva o problema, ou você visualize uma tela vermelha ou azul durante a inicialização do aparelho, você pode restaurar os dispositivos para os padrões de fábrica.

Lembre-se de estar com o backup do iCloud devidamente ativo ou de ter feito um backup recentemente usando um Mac ou PC.

Conecte o dispositivo a um Mac ou a um PC (que esteja com o iTunes instalado). Em seguida, abra o Finder (no caso de Macs com o macOS Catalina ou superior) ou o iTunes (em Macs com uma versão anterior ao macOS Catalina ou em PCs). Localize-o na barra lateral e coloque-o no modo de recuperação.

Em iPhones 8 ou posteriores : em sequência, aperte o botão de aumentar o volume e depois o de diminuir. Depois, pressione o botão lateral até que a tela de recuperação apareça.

: em sequência, aperte o botão de aumentar o volume e depois o de diminuir. Depois, pressione o botão lateral até que a tela de recuperação apareça. Em iPhones 7, 7 Plus ou iPod touch: pressione ao mesmo tempo o botão lateral e o de diminuir o volume até que a tela de recuperação apareça.

pressione ao mesmo tempo o botão lateral e o de diminuir o volume até que a tela de recuperação apareça. Em iPhones 6s, 6s Plus e anteriores ou iPads com o botão de Início : pressione ao mesmo tempo os botões de Início e superior ou lateral (de ligar/desligar).

: pressione ao mesmo tempo os botões de Início e superior ou lateral (de ligar/desligar). Em iPads sem o botão de Início: pressione e solte o botão de aumentar volume. Repita o processo com o botão de diminuir o volume e, em seguida, pressione o botão superior até que a tela do modo de recuperação apareça.

Feito isso, um aviso no seu computador lhe dará as opções de atualizar ou restaurar. Tente clicar em “Atualizar”, para que o sistema do aparelho seja atualizado sem que haja a perda de dados.

Lembre-se de que, ao passarem 15 minutos sem que essa etapa seja concluída, você precisará seguir as mesmas etapas descritas acima para iniciar o modo de recuperação do aparelho novamente.

Caso isso não resolva, repita o processo e selecione a opção para restaurar o aparelho para as configurações de fábrica e veja se o problema foi solucionado.

Procure um Centro de Serviço Autorizado Apple ou agende um horário na Apple Store

Se nada disso resolver o problema e o seu iPhone/iPad segue sem ligar, o próximo passo é entrar em contato com o suporte da Apple pelo telefone 0800 761 0880, pelo site ou pelo app Suporte da Apple, e marcar um horário em uma das duas Apple Stores aqui no Brasil ou num Centro de Serviço Autorizado Apple.