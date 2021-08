Plex para Apple TV ganha visual renovado

O Plex é um daqueles apps essenciais para quem curte assistir a muitos filmes e séries. Hoje, a versão do aplicativo para Apple TV e Roku ganhou um visual completamente novo — muito mais simplificado e moderno.

A nova interface se chama “Modern UI” e apresenta um design muito mais clean do que o anterior. A maior mudança é que os títulos abaixo dos filmes foram retirados em troca de uma navegação focada nas próprias capas deles.

A justificativa para essa mudança, segundo a equipe do Plex, é que a maioria dos filmes já apresentam seu nome na própria arte de capa, então muitas vezes o título escrito embaixo do cartaz se tornava redundante.

No entanto, a navegação focada nas artes de capa não é a única mudança. Agora, o app também muda sua cor de fundo para combinar com o filme ou programa que você selecionou no momento. Algumas informações extras sobre o filme também aparecerão na tela de preview acima do título selecionado, e você poderá facilmente customizar a aparência e as informações apresentadas no app. Tudo isso, claro, torna toda a interface mais fácil e agradável de usar.

O novo layout é um resultado da colaboração, do feedback dos usuários e da experimentação da equipe do Plex. Mas, caso você ainda prefira a interface antiga (batizada agora de “Classic UI”), é possível reverter para ela a partir das configurações.

O novo visual do Plex certamente vai agradar muitas pessoas. Para usufruir da novidade, portanto, basta se certificar de que você está com a versão mais recente do Plex instalada em sua Apple TV ou aparelho Roku. A novidade deverá chegar aos outros sistemas operacionais, como o Android TV, em breve.

via iDownloadBlog