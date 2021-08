Suposto molde de case revela design do futuro iPad mini

Após rumores em torno do lançamento de um novo iPad mini (redesenhado) ainda este ano, pipocaram nesta semana imagens (e um vídeo) com um suposto molde de uma case para a próxima geração.

Segundo o Techordo, o vídeo e as imagens foram compartilhados em colaboração com o leaker identificado como xleaks7, cujo histórico de vazamentos não é muito conhecido.

A partir do vídeo acima e das fotos a seguir, podemos ver muito do que já foi amplamente especulado — como o formato inspirado nos iPads Pro/Air e a remoção do botão de Início — com o Touch ID passando para o botão liga/desliga.

Existem, entretanto, algumas inconsistências — como os botões liga/desliga e de volume estarem na parte superior do dispositivo, o que não é usual. No entanto, é (bem) possível que esse seja apenas um protótipo e, portanto, não represente a versão final do (suposto) acessório.

Se os rumores procederem, não demorará muito para que vejamos o novo iPad mini, o que confirmará ou não as especulações recentes.

