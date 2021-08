Apple lança novo estudo para aprimorar a Siri

Sem muito alarde (ou melhor, nenhum), a Apple lançou um novo programa de pesquisa chamado Siri Speech Study, o qual visa aprimorar a capacidade da assistente virtual da Maçã. As informações são do TechCrunch.

Publicidade

O estudo é acompanhado por um app homônimo que foi lançado na App Store — segundo as informações, no dia 9 de agosto — e que está disponível apenas para convidados.

Ao TechCrunch, a Maçã disse que o aplicativo está sendo usado para “melhorar a ‌Siri‌ em vários produtos, fornecendo uma maneira para os participantes compartilharem feedbacks diretamente com a Apple”.

Mais precisamente, os participantes devem fornecer feedbacks por cada solicitação malsucedida, de acordo com a Apple. Por exemplo, se a ‌Siri‌ ouvir mal uma solicitação ou identificar um usuário incorretamente, os participantes podem explicar o que estavam tentando perguntar ou que foi identificado incorretamente.

Ainda segundo a companhia, nenhum dado de participante é compartilhado automaticamente com a Apple, de forma que os participantes podem ver uma lista das solicitações que fizeram à ‌Siri‌ no aplicativo e, em seguida, selecionar quais delas encaminhar para a Apple com seus comentários.

De acordo com as informações, o aplicativo está disponível nos seguinte países: Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Hong Kong, Índia, Irlanda, Itália, Japão, México, Nova Zelândia e Taiwan. O software, no entanto, não aparece na busca ou na categoria “Utilitários”, uma vez que é preciso ter um link direto para ele a fim de encontrá-lo na ‌App Store‌.