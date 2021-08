Apple negou reembolso de £1,1 mil em compras acidentais na App Store

A Apple tem uma política bem funcional e amigável em relação a reembolsos de apps e compras internas feitas na sua plataforma — recentemente, inclusive, nós publicamos um vídeo explicando direitinho como realizar o processo, caso você tenha feito alguma compra por engano ou se arrependido de alguma aquisição.

No geral, não há dores de cabeça neste sentido.

Digo “no geral” porque, bom… dores de cabeça são um bom termo para descrever a situação de uma usuária do condado de Berkshire, na Inglaterra. Ao The Guardian, ela relatou seu imbróglio, que causou um prejuízo de mais de £1.100 (cerca de R$8.100) — e a Apple negou o reembolso do valor.

A usuária, identificada apenas como CS, relatou que sua irmã — que tem deficiências de aprendizado — fez uma série de compras em aplicativos de colorir e de palavras cruzadas no seu iPad ao longo de quatro semanas. A maior parte das compras foram aquisições repetidas de pacotes (bundles) dentro desses aplicativos, e em boa parte dos casos, os itens sequer foram baixados ou utilizados.

CS explicou que sua irmã não tem uma compreensão da ideia de dinheiro ou de como funcionam compras internas. Até o ano passado, era o marido da irmã que administrava sua finanças, mas o homem morreu recentemente — com isso, a usuária acabou ficando vulnerável a essas “armadilhas”, infelizmente tão comuns na App Store.

O problema foi publicado como parte da coluna de Anna Tims, colunista de proteção ao consumidor do The Guardian. Ao ler o relato da usuária, Tims entrou em contato com a Apple e explicou a situação — só então a Maçã concordou em restituir o valor gasto no incidente, afirmando que estaria abrindo uma “exceção única”.

Tims aconselhou, ainda, que a usuária ative as opções de controle parental do ecossistema da Apple — e, como de costume em relação a usuários dependentes, monitore sua atividade constantemente e analise que aplicativos estão sendo baixados.

Que bom que, neste caso específico, tudo ficou bem no final — mas todo cuidado é pouco.

via PhoneArena