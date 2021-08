Chassis de futuros iPads poderão ser de titânio

No começo deste ano, comentamos uma patente da Apple que tratava sobre a produção de chassis de iPhones, iPads e Macs à base de titânio. Engatados nessa possibilidade, analistas da JPMorgan Chase disseram que os “iPhones 14 Pro” poderão ser feitos com o “novo” material. Agora, as possibilidades recaíram sobre o iPad.

Publicidade

De acordo com o DigiTimes, a Apple está considerando fazer futuros iPads com chassi de liga de titânio, substituindo o metal a base de alumínio usado nos modelos atuais. A mudança, no entanto, não ocorrerá no futuro próximo: para este ano, o próximo iPad (de nona geração) ainda terá chassi de liga de alumínio processado por PVD, segundo o DigiTimes.

Assim como nos iPhones, também é possível que a Maçã opte, inicialmente, por aprimorar a qualidade do chassi dos iPads Pro — justamente por serem os modelos topos-de-linha. O DigiTimes, no entanto, não faz menção a essa versão.

Comparado ao aço inoxidável, o titânio tem uma dureza relativamente alta — que o torna mais resistente a arranhões, além de durável o suficiente para resistir a flexões.

Publicidade

No entanto, a força do titânio também o torna difícil de decapar, então a Apple desenvolveu um processo de jateamento e ataque químico que pode dar aos invólucros de titânio um acabamento de alto brilho, para uma aparência mais atraente.

Ainda sobre o próximo iPad (que poderá ter um display de 10,5 polegadas), o DigiTimes especula que ele não virá com mudanças significativas no design, e que a Apple está se preparando para comercializar até 60 milhões de unidades do dispositivo este ano.

iPads Pro de 11″ e 12,9″ de Apple Preço à vista: a partir de R$9.719,10

Preço parcelado: em até 12x de R$899,92

Cores: cinza espacial ou prateado

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Lançamento: abril de 2021

Geração: 3ª geração (11″) e 5ª geração (12,9″) Comprar

iPad Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.299,10

Preço parcelado: em até 12x de R$583,25

Cores: cinza espacial, prateado ouro rosa, verde ou azul céu

Capacidades: 64GB ou 256GB

Lançamento: setembro de 2020

Geração: 4ª geração Comprar

iPad mini de Apple Preço à vista: a partir de R$4.319,10

Preço parcelado: em até 12x de R$399,92

Cores: cinza espacial, prateado ou dourado

Capacidades: 64GB ou 128GB

Lançamento: março de 2019

Geração: 5ª geração Comprar

iPad de Apple Preço à vista: a partir de R$3.599,10

Preço parcelado: em até 12x de R$333,25

Cores: cinza espacial, prateado ou dourado

Capacidades: 32GB ou 128GB

Lançamento: setembro de 2020

Geração: 8ª geração Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider