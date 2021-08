Executivo da Apple: “Somos a melhor plataforma para pornografia infantil”

Desde o início do mês, vocês devem saber, a Apple tem estado no centro das atenções em razão de seu recente anúncio: as ferramentas de varredura CSAM . Segundo a empresa, os novos recursos visam detectar materiais de pornografia infantil, mas muitas críticas têm posto em cheque a real intenção da Maçã.

Contudo, uma conversa recém-descoberta envolvendo Eric Friedman (chefe de engenharia de algoritmos de fraude e riscos da empresa) talvez elucide as razões por trás das ferramentas que a Apple quer implementar. Os documentos foram revelados durante o julgamento contra a Epic Games e apurados pelo The Verge.

Em meio a uma discussão sobre se a Apple estaria dando muita ênfase a privacidade, mas não o suficiente a confiança e segurança, Friedman comentou que, comparados ao Facebook, a Maçã era “a melhor plataforma para distribuição de pornografia infantil”.

O chefão também se referiu a um artigo do New York Times que correlaciona as gigantes de tecnologia aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes e dá a entender que a Apple estaria subestimando o tamanho do problema.

Friedman, então, compartilhou uma imagem de uma futura apresentação que faria. Curiosamente, a tabela presente no slide lista o “aliciamento de predadores infantis” como um problema já conhecido da App Store e do iMessage, os quais são descritos como uma “ameaça ativa”.

Apesar de não sabermos se as conversas estão, de fato, ligadas ao “escaneamento” anunciado no início deste mês, elas indicam que a Apple possivelmente já estava ciente dos problemas há algum tempo. E não apenas isso: a empresa reconheceu as falhas a ponto de desenvolver uma varredura para coibi-las.

Mesmo com todos os esforços, a companhia tem recebido incontáveis críticas ​​sobre a privacidade dos seus sistemas. Órgãos governamentais e críticos já pediram para que ela reconsidere a ferramenta, mas isso parece improvável de acontecer. Aguardemos, portanto…

via 9to5Mac