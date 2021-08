Rumor: Apple realizará dois eventos especiais em setembro

No começo desta semana, comentamos a possibilidade ventilada por Mark Gurman, da Bloomberg, de a Apple realizar “múltiplos eventos” nos próximos meses com o objetivo de anunciar todas as suas novidades ainda aguardadas para este ano.

Agora, uma nova reportagem do DigiTimes corrobora essas informações, apontando ainda que Apple poderá realizar dois eventos distintos em setembro próximo — um deles sendo para a apresentação do iPad de nona geração.

O cenário que o DigiTimes sugere não é totalmente impossível, mas pode ser improvável. Dado o histórico da Maçã, se ela realizar um segundo — ou múltiplos —evento(s) até o fim deste ano, é mais provável que eles aconteçam em outubro e novembro.

Alternativamente, a Apple pode estar levando em consideração a temporada de volta às aulas nos Estados Unidos — quando a maioria dos alunos retornará ao aprendizado digital ou presencial em setembro.

Como muitos devem ter acompanhado, são vários os rumores acerca dos próximos lançamentos da Apple. Mais precisamente, especula-se que a Maçã possa lançar novos AirPods, iPads (de nona geração e a sexta geração do mini), MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, a próxima geração do Apple Watch e, é claro, a família de “iPhones 13”.

Com relação aos supostos novos MacBooks Pro, a reportagem do DigiTimes se alinha com uma especulação anterior de que os novos modelos também seriam lançados em setembro. Veremos.

