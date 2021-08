Suíte de produtividade LibreOffice ganha suporte ao Apple Silicon

O LibreOffice é um pacote de softwares de produtividade gratuito e de código aberto que implementa diversas funções para tornar o seu uso o mais próximo possível ao Microsoft Office.

Recentemente, a versão 7.2 do LibreOffice foi anunciada e, com ela, diversas novidades chegaram. A primeira delas é o suporte ao Apple Silicon, melhorando assim o desempenho em Macs com o processador M1. Contudo, apesar de ser uma bela novidade, o suporte ainda está nos estágios iniciais, ou seja, inconsistências ou problemas de desempenho poderão ocorrer.

Deixando isso de lado, a versão 7.2 também ganhou suporte aprimorado aos formatos de arquivo do Office, tanto para os formatos antigos (DOC e XLS) quanto para os atuais (DOCX e XLXS). A atualização também inclui melhorias na formatação de textos do Word e nas fórmulas/planilhas provindas do Excel.

O Writer (edito de texto do LibreOffice) agora permite o preenchimento do fundo de páginas inteiras e o Calc (editor de planilhas) permite a filtragem de ítens por cor. Por sua vez, o Impress (editor de apresentações) e o Draw (para desenhos vetoriais) ganharam novos templates.

O modo escuro também é uma bela adição à suite LibreOffice e melhora a visualização de arquivos em ambientes pouco iluminados. Há, também, uma nova ferramenta de pesquisa que permite pesquisar ou executar comandos rapidamente.

O vídeo a seguir mostra todas as novidades da atualização:

O LibreOffice 7.2 está disponível para macOS, Windows e Linux, e pode ser baixado gratuitamente pela página oficial. Vale lembrar que o idioma português é suportado.

via TudoCelular.com