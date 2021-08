Conceito junta HomePod e Apple TV em uma soundbar

A linha de HomePods tem estado bem confusa nos últimos meses, não é mesmo? Desde que a Apple descontinuou o modelo original, em março passado, temos somente um aparelho na linha, o HomePod mini — e certamente podemos dizer que ele não atende a todos os públicos.

Com os rumores de que a Apple quer dar uma chacoalhada em sua linha de alto-falante inteligentes, o site suíço Handy-Abovergleich.ch criou alguns conceitos e imaginou como essa expansão poderia ocorrer.

“HomePod TV”

O primeiro produto pensado foi o “HomePod TV”, uma espécie de soundbar misturada com uma Apple TV.

A ideia é que o HomePod TV sirva tanto como um hub de entretenimento para a sua televisão (à la Apple TV) quanto como um sistema de som de altíssima qualidade, como era o HomePod original. O melhor dos dois mundos, não?

O “HomePod TV” teria suporte a Dolby Atmos e Áudio Espacial, além, é claro, de integração com a Siri. Ele e ainda viria acompanhado de um novo Siri Remote, com um anel de LED ao redor do clickpad e uma bateria dobrada.

Apesar do pessimismo que paira atualmente sobre o futuro da Apple TV, talvez essa mistura traga o diferencial que a set-top-box da Apple precisa para alavancar suas vendas.

Outro conceito também já imaginou uma combinação parecida, diga-se.

“HomePod Show”

O segundo conceito apresentado (esse em parceria com o designer Eric Huismann) já foi imaginado por outros artistas, e seria basicamente um HomePod com uma tela Retina integrada.

O “HomePod Show” teria um sistema de som aprimorado em relação ao mini, suporte a Áudio Espacial com Dolby Atmos, Siri e, como falamos, uma tela Retina — perfeita para conferir a previsão do tempo ou seus próximos compromissos, por exemplo.

O mais interessante, porém, é que o “HomePod Show” também teria uma câmera FaceTime de 12MP, com um ângulo de visão de 122º e a função Palco Central (presente nos iPads Pro mais recentes) — permitindo fazer videochamadas diretamente pelo aparelho, mantendo diversas pessoas no mesmo enquadramento.

De fato, eles imaginaram uma linha de HomePods bem completa. Desta forma, teríamos três modelos com diferentes patamares de preço e atribuições — a fim de atender a todos os públicos do mercado de alto-falantes inteligentes.

E aí, qual deles você preferiu?

via Macworld UK