Manual de Apple II assinado por Steve Jobs é leiloado por R$4,2 milhões

Sabe o que é ainda mais caro do que comprar um produto novo da Apple? Comprar um produto muito antigo da Apple. 😛

A seguir, vamos dar uma olhada nos mais recentes leilões envolvendo peças da Maçã — e seus valores, digamos, nem um pouco camaradas.

Manual de Apple II

A casa de leilões RR Auction abriu recentemente lances para uma série de itens relacionados a Steve Jobs — e todos já foram devidamente arrematados por seus novos donos.

O artefato mais notável da coleção é um manual de Apple II, datado de 1980 e assinado por Jobs e Mike Markkula (um dos investidores originais da Maçã e segundo CEO da empresa). O livreto tem uma dedicatória escrita por Jobs para Julian Brewer, filho de Michael Brewer (executivo que negociava direitos de distribuição da Apple no Reino Unido à época), que diz o seguinte:

Julian, Sua geração será a primeira a crescer com os computadores. Vá e mude o mundo!

O manual, segurem seus queixos, foi arrematado por US$787.484 — ou cerca de R$4,2 milhões, na cotação atual.

A mesma sessão teve ainda os leilões de um cartão de visitas de Jobs, arrematado por US$12.905 (~R$70 mil) e uma jaqueta da NeXT no estilo bomber, usada por Jobs, que foi vendida por US$3.110 (~R$16,7 mil), além de uma série de outros itens — todos eles podem ser conferidos nessa página.

Apple I

Enquanto isso, um outro lote ofereceu uma unidade ainda funcional do Apple I, o computador que representa o início de tudo. O modelo, de número 01-0068 , vem ainda com uma Apple Cassette Interface (ACI) original, um teclado do Apple II com adaptador, fitas cassete e mais uma série de acessórios, além de uma réplica do manual da máquina. O pacote foi leiloado por US$464 mil (cerca de R$2,5 milhões).

No mesmo lote, um raro modelo do Apple Lisa com drive “Twiggy” foi arrematado por US$94,5 mil (~R$505 mil), enquanto uma placa-mãe do Macintosh 128K assinada saiu por US$132 mil (~R$710 mil). Uma cópia da primeira edição da revista Macworld, autografada pelos Steves Jobs e Wozniak, foi arrematada por US$201 mil (~R$1,08 milhão).

O leilão, vale notar, foi o primeiro relacionado a itens de colecionador da Apple a aceitar Bitcoins e outras criptomoedas.

Mais um Apple I

Se você ficou apenas no gostinho dos itens acima, nada tema: no dia 1º de novembro próximo, a casa de leilões John Moran realizará um novo evento — este, para leiloar uma rara unidade do Apple I em condições “impecáveis” e protegida por uma case de madeira Acacia koa.

O leilão fará parte de um evento chamado “Arte e Design Pós-guerra e Contemporâneo”, e o pacote do Apple I inclui monitor, teclado, duas fitas cassete, dois cabos e uma cópia do manual de usuário original da máquina. Ainda não há, entretanto, o valor do lance mínimo para essa belezinha.

Quanto você pagaria? 🤑

