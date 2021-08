Como alterar o wallpaper do CarPlay

O CarPlay é, sem dúvidas, a melhor e mais segura experiência de se usar o iPhone durante uma viagem de carro. Além de oferecer acesso aos principais aplicativos nativos do smartphone, ele também conta com suporte a outros apps de navegação e de música, deixando-o do seu jeito.

Outra forma de personalização envolve a mudança do papel de parede da interface do CarPlay. Apesar de oferecer várias opções de estilos e cores, ainda não é possível selecionar uma fotografia que esteja no seu Fotos, por exemplo.

Veja só como é simples deixá-lo ainda mais com a sua cara!

Com o iPhone atualizado para o iOS 14 ou posterior — devidamente conectado ao veículo (seja via cabo ou Bluetooth) — vá na tela do CarPlay, abra os Ajustes e selecione “Imagem de Fundo”. Por fim, basta escolher uma das imagens disponíveis e tocar em “Definir”.

O bacana é que os wallpapers disponibilizados pela Apple são dinâmicos, ou seja, eles são alterados conforme o uso dos modos claro ou escuro. Para alterar entre eles, vá em Ajustes » Aparência e escolha aquela que preferir.