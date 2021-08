Como desativar o Picture-in-Picture (PiP) automático [iPhone e iPad]

Um dos recursos mais legais do iOS 14 foi a chegada do modo Picture-in-Picture (PiP), possibilitando que você assista a vídeos de aplicativos compatíveis ao mesmo tempo em que utiliza o iPhone para outras coisas (no iPad, vale lembrar, esse recurso está disponível desde o iOS 9).

Para deixar tudo ainda mais fácil, esse modo pode ser ativado de forma automática, ou seja: ao tocar no botão de Início ou deslizar o dedo para cima no smartphone, a janela do PiP será aberta automaticamente.

Isso, porém, pode se tornar inconveniente caso você não queira necessariamente assistir aos vídeos dessa forma. Felizmente, há um simples ajuste que pode evitar isso.

No iPhone ou iPad, abra os Ajustes, vá em Geral » PIP e desative a opção “Iniciar PiP Automaticamente”. Simples, assim!

Com isso, o modo PiP não será mais iniciado automaticamente quando você sair do app no qual o vídeo está sendo reproduzido.

Apps compatíveis com o Picture-in-Picture

Abaixo, listamos alguns apps compatíveis com o modo Picture-in-Picture no iPhone e no iPad:

Divirta-se! 😁