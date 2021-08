Como receber notificações de jogos no Apple Arcade [iPhone, iPad e Mac]

Praticamente todas as semanas nós falamos por aqui de novos lançamentos de jogos no Apple Arcade, serviço de assinatura que oferece centenas de títulos, das mais diversas categorias, sem anúncios ou compras internas (as chamadas In–App Purchases).

Publicidade

Você pode conferir todos os títulos já disponíveis na aba do serviço, na App Store. Por lá, também é possível conferir uma prévia dos próximos lançamentos.

Além de poder visualizar uma prévia desses futuros lançamentos, é possível pedir para que você seja notificado quando ele for lançado. Ao fazer isso, o jogo também será baixado para o seu dispositivo de forma automática, assim que for liberado.

Veja como fazer isso no seu iPhone, iPad ou até no Mac!

Ativar notificações de jogos no iPhone e no iPad

Abra a App Store e vá até a aba “Arcade”. Encontre a seção “Em Breve” e, quando escolher o jogo desejado, toque em “Obter”. Um aviso na tela lhe alertará que você receberá uma notificação assim que ele for lançado.

É basicamente isso. Assim que o jogo for liberado no serviço, você será um dos primeiros a poder jogá-lo! 😄

O único porém é que não há um jeito de reverter isso, ou seja: ao tocar em “Obter”, você não poderá desativar a notificação de lançamento ou o download automático.

Ativar notificações de jogos no Mac

Nos Macs, o processo é bem parecido: abra a App Store (seja pelo Dock, Launchpad, Spotlight ou Finder) e clique na aba lateral “Arcade”.

Procure pela seção “Em Breve” e, quando tiver escolhido o jogo, selecione “Notifique-me”.

Conte pra gente: qual game você está aguardando para jogar por aí? 🎮

via Cult of Mac