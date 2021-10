Banido do Twitter e do Facebook, Trump lança sua rede social própria

Quem acompanhou a política internacional e/ou o universo tecnológico nos últimos meses certamente ficou sabendo da saga de Donald Trump no Twitter e no Facebook. O ex-presidente dos Estados Unidos quebrou regras das plataformas repetidas vezes, compartilhando notícias falsas e acusando as eleições de 2020, na qual saiu derrotado, de fraude sem apresentar provas.

Enquanto ocupava a Casa Branca, as redes mantiveram seus perfis por uma questão de interesse público, marcando publicações com informações falsas como incorretas ou imprecisas. Após o seu mandato, entretanto, Trump foi banido das duas plataformas por incitação à violência no caso da Invasão ao Capitólio.

Em resposta, o ex-presidente prometeu lançar sua própria rede social — e agora, aqui está ela.

President Donald J. Trump Announces Trump Media & Technology Group



“I created TRUTH Social and TMTG to stand up to the tyranny of Big Tech…



O ex-presidente Trump anunciou hoje a Trump Media & Technology Group. "Eu criei a TRUTH Social e o TMTG para enfrentar a tirania da Big Tech… estou muito animado em postar minhas primeiras verdades na TRUTH Social em breve".

Batizada de TRUTH Social, a rede será lançada em versão de testes já no próximo mês, com um lançamento definitivo no primeiro trimestre de 2022. A missão da plataforma, segundo um comunicado à imprensa, é “criar uma rivalidade ao consórcio da mídia liberal e lutar contra as companhias da Big Tech no Vale do Silício, que usam seus poderes unilaterais para silenciar vozes da oposição nos Estados Unidos”.

Ainda não há muitos detalhes sobre a rede ou como ela funcionará. Até o momento, as únicas informações disponíveis estão na sua página de pré-cadastro na App Store: pelas screenshots disponibilizadas, teremos uma área dedicada a assuntos do momento (vale notar que as publicações retratadas na imagem, como o TechCrunch, negaram ter contas na rede) e um feed com as atualizações dos seus amigos. Não sabemos como se dará a moderação na plataforma — uma questão que já colocou o Parler, outra rede associada à extrema-direita, em maus lençóis (já resolvidos, aparentemente).

Didn't take long but that layout is IDENTICAL to the layout of Mastodon 3.0, just recoloured.



Consegui criar uma conta usando o nome de usuário @donaldtrump na TRUTH Social, nova rede social do ex-presidente Donald Trump. Ainda que o site não esteja oficialmente aberto, uma URL foi descoberta permitindo que usuários se inscrevam de qualquer forma.

Não demorou muito mas esse layout é IDÊNTICO ao do Mastodon 3.0, só em outras cores. A TRUTH Social não é nada mais que um fork do Mastodon.



Não demorou muito mas esse layout é IDÊNTICO ao do Mastodon 3.0, só em outras cores. A TRUTH Social não é nada mais que um fork do Mastodon.

O fato é que, desde já, a TRUTH Social está enfrentando problemas. De acordo com o Manual do Usuário, a rede é baseada no Mastodon, um sistema para redes sociais de código aberto — mas, por não trazer qualquer menção ou crédito ao projeto, viola a sua licença de uso. Caso a TRUTH Social de fato venha a existir, a comunidade do Mastodon poderá se movimentar para banir o seu funcionamento.

Vejamos, portanto, onde dará essa história toda.

