“Modo de Alta Potência” será exclusivo de MacBooks Pro de 16″ com M1 Max [atualizado]

Em setembro, noticiamos o descobrimento de referências no código da sétima versão beta do macOS Monterey 12 sobre um suposto “Modo de Alta Potência” (“High Power Mode”), o qual aumentaria a performance de um MacBook em tarefas que demandem mais poder de fogo do dispositivo — mesmo fora da tomada.

Hoje, segundo o MacRumors, a Apple confirmou a chegada desse novo recurso, esperada para ser o oposto do já confirmado Modo Pouca Energia, que tem por objetivo diminuir a performance do sistema como um todo para poupar bateria.

Essa confirmação vem dias depois do desenvolvedor Steve Moser encontrar novas referências ao Modo de Alta Potência na versão Release Candidate do macOS Monterey. Eis a mensagem que a Apple apresentará para usuários:

Seu Mac otimizará a performance para melhor suportar tarefas que demandem muitos recursos do sistema. Isso pode resultar em um maior ruído da ventoinha.

De acordo com a empresa, esse recurso será exclusivo de MacBooks Pro de 16 polegadas com o chip M1 Max, mesmo que todos os modelos tenham recebido melhorias em seu sistema de resfriamento.

De qualquer maneira, não devemos esperar muito para que esse novo modo seja testado, já que os novos MacBooks Pro deverão ser entregues aos primeiros consumidores na semana que vem (a partir do dia 26/10).

Atualização, por Eduardo Marques22/10/2021 às 11:08

O MacRumors informou que, de acordo com o documento da Apple que aborda o assunto, o “Modo de Alta Potência” fornecerá aos usuários “performance extrema” para tarefas como correção/tratamento de cores em vídeos ProRes 8K.

Ainda não se sabe exatamente como o recurso funcionará, mas com toda certeza ouviremos mais sobre ele na semana que vem, quando as primeiras máquinas chegarão às mãos de consumidores.

