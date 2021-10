Teardown do Apple Watch Series 7 sugere uma razão do seu atraso

Pode não parecer, mas faz pouco mais de uma semana desde que o Apple Watch Series 7 chegou ao mercado e às mãos de consumidores em vários países. Contudo, a iFixit não deixou a euforia por conta dos novos MacBooks Pro atrapalhar o seu já tradicional teardown do relógio.

Publicidade

E, desta vez, a firma ainda trouxe reforços para auxiliá-los nessa tarefa: um time de ex-engenheiros da Apple, os quais os ajudaram a entender as mudanças por dentro do novo modelo.

Antes de mais nada, confira abaixo o já tradicional raio-X do relógio:

Partindo para o desmonte, o primeiro passo foi abrir os modelos, o que pode ser feito aquecendo o adesivo que prende a tela à carcaça. Uma vez superada a tarefa, os “desmontadores” notaram de cara a falta da porta de diagnósticos do relógio — removida nessa geração.



Modelo de 41mm (à esquerda); modelo de 45mm (à direita)

Tela

Pois bem, comecemos pela maior mudança de uma geração à outra. Diferentemente da tela do Series 6, o display do Series 7 conta com apenas um cabo flex (ao invés de dois) — algo que torna o seu processo de fabricação muito mais complicado. Além disso, pelo visto, a Apple está usando no Watch a mesma tecnologia de tela implementada nos iPhones 13, com o sensor de toque integrado ao painel OLED .

Segundo a firma, essa nova tecnologia de tela, somada às bordas mais finas ao redor do display, muito provavelmente é a culpada pelos atrasos na produção do relógio.

Bateria

Em ambos os modelos, a iFixit encontrou baterias ligeiramente maiores e mais densas, porém esses aumentos muito provavelmente foram realizados para compensar os gastos energéticos das telas maiores e mais brilhantes.

Eis as capacidades de bateria dos novos relógios:

Apple Watch Series 6 Apple Watch Series 7 Variação Modelo de 40/41mm 1,024Wh 1,094Wh +6,8% Modelo de 44/45mm 1,170Wh 1,189Wh +1,6%

Proteção à poeira

O Apple Watch Series 7 chegou com certificação IPX7 contra poeira, a qual alguns indicaram que já estava presente — informalmente — nos modelos anteriores. A iFixit corroborou essa suspeita, já que não encontrou nenhum sinal de melhora nas proteções do relógio; segundo a empresa, apenas a retirada da porta de diagnóstico pode ter ajudado na proteção dos componentes internos.

Processador

A iFixit reforçou a impressão de que o novo processador S7 do Apple Watch é apenas uma versão ligeiramente modificada do S6.

Sobre a remoção da porta de diagnóstico, a firma de reparos disse que a mudança foi feita para tornar o relógio mais resistente à poeira e que, há sim, um novo módulo para transferir dados sem fio.

Reparabilidade

Antes de dar seu veredito em termos de reparabilidade do Apple Watch Series 7, a iFixit resolveu fazer algumas trocas de componentes para testar a intercambiabilidade deles. Por sorte, a troca da tela e do Taptic Engine pode ser feita sem qualquer perda de funcionalidade.

A troca de bateria se deu ainda melhor, visto que o watchOS foi capaz de informar a saúde da bateria trocada — algo que geralmente não ocorre. Até o componente do Series 6 funcionou no novo modelo!

Publicidade

No fim das contas, a iFixit deu ao Apple Watch Series 7 uma nota 6 (em uma escala de 0 à 10) no índice de reparabilidade. A firma também disponibilizou um vídeo falando um pouco mais sobre o processo, o qual você confere abaixo:

Nada mau, não é mesmo?

Apple Watch Series 7 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.769,10

Preço parcelado: em até 12x de R$441,58

Tamanhos: 41mm ou 45mm

Materiais: alumínio, aço inoxidável ou titânio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2021 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.