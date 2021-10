Alerta: golpistas usam Instagram para clonar o WhatsApp

Não é preciso nem contextualizar que os golpes no WhatsApp são, infelizmente, uma realidade mais comum do que gostaríamos no Brasil. Devido à enorme “variedade” de golpes por aí, o jeito é sempre suspeitar de qualquer interação na vasta internet, incluindo (e principalmente) nas redes sociais.

Nesse sentido, uma das plataformas utilizadas pelos golpistas tem sido o Instagram, onde eles criam uma conta empresarial falsa para simplesmente “distribuir” golpes. Em um deles, como divulgado pelo Tecnoblog, criminosos entram em contato espontaneamente com a vítima pela rede social oferecendo alguma oferta.

Após coletar alguns dados da vítima (os quais seriam supostamente usados para que a pessoa resgatasse a tal “oferta”), os golpistas informam que um código de seis dígitos foi enviado para o celular dela.

Bem, como muitos já devem ter concluído, é nessa hora que muitos caem no conto do vigário.

Como muitos devem saber (e se não sabem, atentem-se!), geralmente o código de seis dígitos é usado para validar o acesso a uma conta do WhatsApp. Como os golpistas não têm acesso ao seu número e às mensagens que você recebe por SMS , eles solicitam esse código utilizando alguma artimanha.

Procurado, o Instagram afirmou que “fingir ser outra pessoa, marca ou negócio viola as Diretrizes da Comunidade do Instagram”. Eles também explicaram que possuem “uma equipe dedicada para detectar e impedir esses tipos de golpes”, encorajando usuários a denunciarem “quaisquer contas ou atividades suspeitas no Instagram”.

Como já dissemos, a suspeita é a melhor forma de evitar que você se torne mais uma vítima desses golpes.