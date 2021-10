App de finanças do Yahoo é removido da App Store na China

Não é novidade que a China vem atuando pesado na censura de aplicativos estrangeiros, o que inclui até app de carona. Desta vez, a grande vítima das autoridades chinesas foi o Yahoo, que acaba de ter seu aplicativo móvel Yahoo Finance removido da App Store no país.

A informação foi divulgada pelo Apple Censorship, site que monitora a saída e entrada de apps da loja da Apple. O Yahoo Finance, até agora, era uma das últimas fontes de informações estrangeiras presentes na China — após o banimento de veículos conceituados como Bloomberg e Reuters.

De acordo com o Telegraph, como o aplicativo do Yahoo replicava notícias de agências e veículos estrangeiros, usuários do país conseguiam contornar a censura, o que atraiu a ira das autoridades chinesas e culminou nesse banimento.

Não ficou claro, no entanto, se foi a Apple ou o próprio Yahoo que removeu o aplicativo da App Store. O fato é que a sua simples remoção das lojas de aplicativos móveis não o retirará dos dispositivos na China por completo, já que usuários que já o haviam baixado em seus aparelhos continuarão com o aplicativo — apenas não receberão mais futuros updates.

Vale recordar que agências de notícias/informações não são os únicos alvos de censura na China. Aplicativos de busca e redes sociais bastante utilizados no Ocidente, como Google, Facebook e Twitter, são rigorosamente bloqueados no país.

