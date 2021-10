App do Google Drive ganha suporte total a Macs com Apple Silicon

Usuários do Google Drive para macOS que esperavam ansiosos pelo suporte completo do aplicativo oficial ao Apple Silicon já podem comemorar: com o lançamento da versão 52.0, no último dia 14/10, o Google anunciou o suporte total a computadores equipados com os chips próprios da Apple.

Publicidade

De acordo com o 9to5Google, usuários de Mac devem se beneficiar com um melhor suporte à Fototeca do macOS, o que inclui mídia sincronizada com o iCloud como parte do upload do Google Fotos.

Quanto às novidades unificadas do aplicativo para usuários — tanto de Macs quanto de PCs — na versão 52.2, o Google anunciou um aprimoramento na acessibilidade de pastas e arquivos criados offline, suporte a algumas câmeras (para backup direto no aplicativo) e a possibilidade de gerenciar/comprar armazenamento adicional direto no app.

Vale recordar que o Google implementou uma mudança radical no seu serviço de nuvem recentemente. Com um aplicativo repaginado para computadores, o Google Drive passou a incorporar outros dois serviços de nuvem na empresa, o Drive File Stream e o Drive Backup & Sync — ambos destinados ao mercado corporativo.

Usuários desses dois serviços foram informados a respeito da migração para o Google Drive e da necessidade de aderirem à transição para o novo serviço unificado da empresa. A gigante, inclusive, anunciou, na época, que impediria novos logins no app Backup and Sync para usuários que ainda não tivessem migrado para o serviço principal.