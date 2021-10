Apple Music lança novas playlists de humor e atividade

A música foi um dos principais temas da keynote da última segunda, e junto ao anúncio dos AirPods de terceira geração e da Assinatura Voice do Apple Music, a Maçã anunciou também uma série de novas playlists para a sua plataforma de streaming musical.

As novas playlists de humor e atividade (ou mood and activity, como chama a Maçã) são pensadas para entrar em ação em momentos específicos do seu dia a dia, como na hora de acordar, numa festa à borda da piscina, na viagem de carro da família, durante a prática de ioga, numa festa infantil, num momento mais triste ou mais alegre… as opções são fartas.

As listas são montadas pela equipe de curadoria humana do Apple Music, e podem ser acessadas por todos os usuários da plataforma — obviamente, a novidade foi pensada principalmente para os assinantes do plano Voice do serviço, mas pode ser usada de forma geral. Vale notar que as playlists já estão disponíveis em português, também — a “Feeling blue”, por exemplo, foi traduzida para “Com ar melancólico”.

O problema é que, por ora, ainda não há um diretório centralizado para encontrar essas novas playlists. O MacStories foi a campo e, para montar uma relação completa, precisou descobrir as listas uma por uma — até agora, mais de 250 foram descobertas, e a relação continuará aumentando conforme mais playlists sejam achadas.

Para facilitar o seu trabalho de encontrar uma playlist que bata com o seu humor ou a atividade do momento, Federico Viticci criou um atalho que abre a relação de todas as listas encontradas até o momento diretamente no seu iPhone ou iPad. Você pode baixá-lo aqui ou encontrá-lo no arquivo de atalhos do MacStories.

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 90 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. São três tipos de assinatura: Universitária (R$8,50/mês), Individual (R$16,90/mês) e Familiar (R$24,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por três meses. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.