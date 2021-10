Apple não consegue impedir Huawei de usar a marca “MatePod”

De acordo com South China Morning Post, a Apple perdeu recentemente mais um processo contra a Huawei, o qual buscava bloquear o uso da marca “Huawei MatePod” em um dos novos fones de ouvido da empresa chinesa. Em junho, a Apple já havia sido derrotada em um embate judicial que tentava impedir o uso da marca em peças publicitárias pela gigante de Shenzhen.

Desta vez, a Maçã afirmou no processo que a Huawei “copiou de forma maliciosa” sua famosa marca registrada “Pod” — presente em produtos como AirPods e o clássico iPod — o que, segundo ela, poderia causar danos à sociedade e confundir consumidores. Contudo, autoridades chinesas alegaram não haver provas suficientes que sustentem o plágio.

O Escritório de Marcas Registradas da Administração de Propriedade Intelectual da China (CNIPA), órgão responsável pelo caso, disse que, apesar de existirem semelhanças entre o público-alvo e a categoria dos produtos das duas linhas, tanto a grafia quanto a sonoridade das duas marcas são suficientemente distintas para que não haja confusão.

Com a decisão a seu favor, a Huawei segue com o direito de lançar produtos estampados com a marca “MatePod”, assim como veiculá-la em anúncios. No entanto, a Apple ainda pode apelar ao CNIPA para que o órgão reabra o caso e reconsidere a decisão. Perguntada pelo SCMP, a Huawei se recusou a comentar o caso, enquanto a Apple ainda não deu uma resposta.

Essa notícia chega na mesma semana em que a Maçã apresentou os AirPods de terceira geração com novidades no design e novos recursos de áudio. A Apple lidera o mercado chinês de fones sem fio, dominando cerca de 15,6% de todas vendas, seguida pela Huawei (8,8%) e Xiaomi (8,4%), segundo relatório do IDC.

