Apple TV+ entra para o ranking da Nielsen com “Ted Lasso”

Quem já ouviu falar da Nielsen sabe que suas pesquisas e classificações são muito prestigiadas em vários segmentos, incluindo o de audiência de serviços de streaming.

Agora, pela primeira vez, o Apple TV+ entrou no Top 10 da empresa com a série de comédia “Ted Lasso”, a qual estreou como a quinta produção mais assistida entre os dias 20 a 26 de setembro, nos Estados Unidos. As informações são do Deadline.

De acordo com os dados, “Ted Lasso” acumulou 509 milhões de minutos (ou cerca de 8 milhões de horas) de tempo de exibição na semana em questão — a qual, por acaso, sucedeu a cerimônia do Emmy, onde o seriado levou vários prêmios para casa, incluindo o de Melhor Série de Comédia.

A Nielsen destaca, porém, que “Ted Lasso” teria aparecido na sua classificação várias semanas anteriores, se Nielsen estivesse acompanhando o Apple TV+ anteriormente.

Não surpreendentemente, o ranking é dominado por títulos (originais e adquiridos) da Netflix. No entanto, ainda é impressionante que a Apple TV+ tenha conseguido entrar na lista dos dez primeiros, dada a sua base de assinantes muito menor.

“Squid Game” (Netflix): 9 episódios, 1,9 bilhão de minutos; “Lucifer” (Netflix): 93 episódios, 860 milhões de minutos; “Sex Education” (Netflix): 24 episódios, 856 milhões de minutos; “CoCoMelon” (Netflix): 12 episódios, 675 milhões de minutos; “Criminal Minds” (Netflix): 316 episódios, 651 milhões de minutos; “Midnight Mass” (Netflix): 7 episódios, 566 milhões de minutos; “NCIS” (Netflix): 353 episódios, 546 milhões de minutos; “Ted Lasso” (Apple TV+): 20 episódios, 509 milhões de minutos; “Grey’s Anatomy” (Netflix): 376 episódios, 462 milhões de minutos; “The Circle” (Netflix): 36 episódios, 436 milhões de minutos.

Vale notar que a Nielsen também analisa conteúdos do Disney+, do Hulu e do Amazon Prime Video, mas nenhum deles entrou no ranking mais recente.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

