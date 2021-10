Beta do Windows 11 permite baixar app do Apple Music em PCs

Assinantes do Apple Music que usam PCs com Windows contam, finalmente, com um aplicativo que não o iTunes no sistema operacional da Microsoft. Mas calma, pois ainda não se trata do tão esperado app oficial, criado pela Apple, para a plataforma — mas pode ser um bom quebra-galho para quem não curte o visual defasado do iTunes ou simplesmente tem dificuldade em rodar o software.

Isso agora é possível graças ao novo recurso do Windows 11, o qual permite rodar aplicativos Android. Embora o recurso não tenha sido lançado com a nova versão do Windows, usuários da versão beta do sistema já podem testar a funcionalidade que, ao que tudo indica, funciona muito bem.

Tom Warren, do The Verge, publicou em seu perfil no Twitter screenshots de alguns aplicativos feitos para Android rodando no Windows. Entre os apps testados, estão o Signal, o launcher oficial da Microsoft para smartphones Android e o Apple Music — em sua versão projetada para o sistema operacional móvel do Google.

why hello there Apple Music, Signal, and Microsoft Launcher Android apps all running on Windows 11 pic.twitter.com/X7RNeTzbiD — Tom Warren (@tomwarren) October 21, 2021

Para rodar tais apps no Windows, eles precisam ser baixados na Amazon Appstore. De acordo com o Engadget, eles devem se integrar perfeitamente ao padrão desktop do SO, contando com acesso a multitarefa, notificações, recursos de acessibilidade, além de funcionamento baseado em mouse/touchpad e teclado físico.

Se essa solução para usar o Apple Music no Windows não lhe agradou, no entanto, a Apple estaria trabalhando para levar tanto o Música quanto o Podcasts para o sistema operacional da concorrente.