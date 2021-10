Conceito de MacBook Air une os novos MacBooks Pro e iMac

Desde o lançamento do iMac de 24 polegadas com chip M1, muito se especulou sobre o design que os MacBooks Pro/Air adotariam, se eles teriam múltiplas cores, etc. Agora, os novos MacBooks Pro já estão entre nós — o qual certamente nos dá alguns detalhes de como será o próximo MacBook Air.

Como apontam diversos rumores, o novo MacBook Air deverá ser anunciado só no começo do ano vem, mas não custa nada imaginar desde já como poderá ser o laptop mais popular da Maçã. Para isso, o designer Parker Ortolani criou um novo conceito que une o melhor dos novos MacBooks Pro e iMac.

Como sabemos, os novos MacBooks topos-de-linha estão disponíveis em apenas duas cores: prateado e cinza-espacial — diferentemente do novo iMac, o qual ganhou uma ampla paleta de novas cores (azul, verde, rosa, prateado, amarelo, laranja e roxo).

Para o designer, o MacBook Air poderá ser oferecido em cinco cores (rosa, verde, azul, prateado e cinza-espacial). Caso a Maçã siga o esquema dos iPhones 13 e do Apple Watch Series 7, a cor prateada poderá ser substituída pela estelar.

Considerando que o MacBook Air é, por natureza, mais fino que o MacBook Pro, Ortolani espera um “achatamento” dos componentes da máquina — incluindo a tela, a qual segundo ele não seria Liquid Retina XDR (Mini-LED) — ao contrário do que alguns rumores têm especulado. Além disso, o display também teria o notch visto nos novos MBPs.

Apesar de também contar com MagSafe 3, o próximo MacBook Air teria menos portas que os novos MacBooks Pro — ou seja, nada de HDMI, slot para cartão SD e menos uma porta USB-C.

Ortolani também disse que o novo MacBook Air seria posicionado entre a versão com chip M1 e o MacBook Pro de 13″ — podendo até mesmo substituí-lo. Ainda segundo ele, o chip do próximo MacBook Air seria o “M2”.

Algumas apostas já estão sendo feitas. E as suas, quais são?

