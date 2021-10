DigiTimes reafirma que MacBook Air de 2022 terá Mini-LED

No começo deste ano, o DigiTimes havia especulado (acertadamente) que o MacBook Pro ganharia display Mini-LED em 2021, enquanto o MacBook Air seria contemplado com essa tecnologia só no ano que vem. Com a confirmação dessa implantação nos primeiros, o blog taiwanês agora reafirmou sua aposta com relação ao segundo.

Citando fontes da indústria, o DigiTimes disse hoje ser “provável” a adoção do display Mini-LED no próximo ‌MacBook Air‌ com tela de 13,3 polegadas — cujo lançamento segue previsto para 2022. Vale notar que o confiável analista Ming-Chi Kuo e o leaker Dylan fizeram especulações semelhantes.

Ainda segundo as informações, as vendas do ‌MacBook Air‌ poderão aumentar em cerca de 2 milhões de unidades no próximo ano. O DigiTimes também especula que o iPad Pro de 11″ ganhará um display Mini-LED em 2022.

A Apple agora usa a tecnologia Mini-LED para uma variedade de dispositivos, incluindo o Pro Display XDR, o ‌iPad Pro‌ de 12,9″ e os novos MacBooks Pro de 14″ e 16″. Como dá para notar, a tecnologia tem sido “reservada” para aparelhos topos-de-linha, então a possível implantação dela no MacBook Air marcaria uma mudança na estratégia da companhia.

