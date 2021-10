E se fosse possível fazer EarPods do tamanho da Estátua da Liberdade?

Os EarPods deixaram de ser incluídos nas caixas dos iPhones no ano passado, com o lançamento do iPhone 12, mas já parecem uma realidade bem distante numa época em que os fones sem fio à la AirPods dominam o mercado. Porém, Niles Mitchell, do canal Will It Work?, encontrou uma utilidade para lá de curiosa para os fones com fio da Apple.

Com uma série de adaptadores e um (enorme) cabo de rede (CAT6), ele conseguiu providenciar os maiores EarPods do mundo, fazendo os fones da Maçã tocarem a uma distância praticamente equivalente à da Estátua da Liberdade de sua base até a famosa tocha. Isso, pasmem, usando como fonte de energia somente o seu iPhone!

O primeiro adaptador utilizado por Niles possibilitou conectar um cabo USB no iPhone, que conta com entrada Lightning. O outro, por sua vez, permitiu fazer a conexão do adaptador USB com o cabo de rede.

Na outra extremidade, foi usado o mesmo sistema de adaptadores, mas para conectar o cabo Lightning dos EarPods foi necessário outro adaptador para transformá-lo em USB-C antes de conectá-lo ao adaptador USB ligado ao cabo de rede.

O experimento foi feito no próprio quintal do YouTuber, e o resultado não poderia ser melhor, já que os fones funcionaram perfeitamente — sem perda ou degradação da qualidade de áudio durante a reprodução.

Niles ainda testou os controles de volume, pausa e avanço de músicas. Ele também usou o correio de voz para gravar utilizando o microfone, que também funcionou como se os fones estivessem conectados diretamente ao iPhone a 1-2 metros de distância do aparelho. Que demais! 😄

via The Loop