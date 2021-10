Google Meet agora permite que hosts bloqueiem áudio e vídeo de participantes

O Google anunciou na última quinta-feira (21 de outubro) a adição de um novo recurso voltado a hosts que permite bloquear o áudio e/ou o vídeo de participantes específicos durante uma reunião. Agora, uma vez que esse recurso é ativado, participantes ficam impossibilitados de reativá-los até que antes sejam liberados pelo anfitrião.

Publicidade

Essa novidade chega como uma evolução do recurso que permite colocar em mudo todos os participantes de uma chamada de uma única vez, apresentado no início do ano. A empresa disse que o recurso dará mais controle a hosts, permitindo que eles decidam como e quando um participante pode interagir, promovendo reuniões mais produtivas e coesas.

Contudo, para testar a novidade, usuários precisam estar rondando a versão mais recente do app do Google Meet — além de ter instalado, no mínimo, o iOS 12 ou o Android M em seus dispositivos. Quem estiver numa versão anterior do app ou do seu sistema operacional será automaticamente expulso da reunião assim que o bloqueio for ativado.

Disponibilidade

A novidade já está sendo liberada, primeiro, para integrantes do programa rapid release, do Google Workspace, de forma gradual. A atualização estará disponível para todos os usuários Business do Google Workspace e do G Suite Basic a partir do dia 1º de novembro.

via Engadget