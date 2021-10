Governo americano está investigando sistemas de pagamentos móveis

Apple e outras empresas do setor tecnológico estão sendo investigadas pela Agência de Proteção Financeira do Consumidor (“Consumer Financial Protection Bureau”, ou CFPB) a respeito das práticas adotadas em seus sistemas de pagamentos.

Além da Maçã, Google, Facebook, Amazon, PayPal e Square deverão fornecer à agência detalhes que a ajude a entender melhor como elas lidam com os dados de pagamentos pessoais e gerenciam o acesso aos dados para os usuários — isso tudo, a fim de garantir que os consumidores estejam protegidos.

O diretor do CFPB, Rohit Chopra, disse:

As grandes empresas de tecnologia estão expandindo avidamente seus impérios para obter maior controle e percepção de nossos hábitos de gastos. Nós pedimos que elas forneçam informações sobre seus planos e práticas de negócios.

O CFPB explicitou suas preocupações a respeito do crescimento dos sistemas de pagamentos móveis (como o Apple Pay) nos últimos tempos, especialmente em meio à pandemia da COVID-19 — os quais, segundo o órgão, se adaptaram para atender à demanda por esse serviço.

Ao mesmo tempo, essas mudanças apresentam novos riscos aos consumidores e a um mercado justo, transparente e competitivo. Por exemplo, grandes empresas de tecnologia como Apple e Google buscaram integrar serviços de pagamentos em seus sistemas operacionais. Plataformas de pagamentos pessoa para pessoa (P2P), como Venmo e CashApp, cresceram rapidamente e o crescimento rápido pode apresentar riscos para famílias e empresas.

De acordo com o documento do CFPB [PDF], as empresas precisarão oferecer diversas informações sobre seus produtos, recursos, manuais de operação, taxas para o seu uso, descontos, promoções e mais.

A ideia, aqui, é entender as práticas adotadas sobre os dados dos consumidores e, caso seja necessário, fazer algo a respeito. As respostas da Apple e das outras empresas deverão ser enviadas ao órgão até 15 de dezembro.

