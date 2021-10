“iPhone SE 3” terá design do XR e será último modelo com LCD, diz rumor

Diferentemente do que rumores passados sugeriram, uma nova publicação do blog chinês MyDrivers [Google Tradutor] especula que a terceira geração do iPhone SE poderá ganhar um novo design inspirado no do iPhone XR.

As informações também dão conta de que o novo modelo será equipado com chip A15 Bionic e terá 5G. O MyDrivers observou, ainda, que o dispositivo terá ‌Touch ID‌ embutido no botão lateral — dando indício de uma possível adoção do design hole-punch, uma vez que é improvável que a Apple implante o Face ID e o Touch ID juntos nesse aparelho.

O MyDrivers também afirmou que o “iPhone SE 3” será o último com display LCD , até porque todos os modelos mais recentes já possuem telas OLED .

Por fim, a previsão é de que o dispositivo seja lançado no começo de 2022, tenha pelo menos 64GB de armazenamento e o mesmo preço inicial do modelo atual (US$400 nos Estados Unidos).

Vale notar que o MyDrivers tem uma reputação mista, por assim dizer. Nesse sentido, eles especularam corretamente que o novo iPad Air (quarta geração) teria uma tela maior, chip A14 Bionic, entrada USB-C e alto-falantes estéreo.

