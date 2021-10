LG estaria fabricando telas hole-punch para o “iPhone 14 Pro”

A linha iPhone 13 acaba de chegar ao Brasil, mas os rumores sobre a próxima geração do principal produto da Apple — por enquanto chamado de “iPhone 14” — continuam surgindo a todo vapor. O mais novo deles diz respeito ao famigerado recorte (notch), que está presente na tela dos smartphones da Maçã desde o iPhone X (desconsiderando o iPhone SE de segunda geração, é claro).

Publicidade

De acordo com o site coreano The Elec, a LG estaria trabalhando na produção de novas telas com duas tecnologias diferentes. A primeira delas é a USC (under-screen camera), a qual permite que a câmera frontal fique escondida sob a tela dos smartphones. A segunda é já conhecido hole-punch, aquele furo presente na tela de boa parte dos celulares Android feito especialmente para abrigar a câmera frontal.

Como a LG é uma das empresas que já fabrica telas para os iPhones e desistiu recentemente de produzir seus próprios smartphones, é provável que o ingresso nas duas tecnologias por parte da marca seja uma encomenda direta da Apple para as próximas linhas do seu principal dispositivo.

A informação do The Elec vai ao encontro de outro rumor, dessa vez divulgado pelo site chinês MyDrivers, sobre os “iPhones 14”. Segundo a publicação, a LG estaria trabalhando na preparação de telas hole-punch a pedido da Apple para equipar a próxima linha dos seus smartphones.

Publicidade

Ao contrário do que se vê na maioria dos smartphones Android que fazem uso da tecnologia, no entanto, as telas dos iPhones não devem contar com um simples furinho para a câmera frontal, já que ela também precisa abrigar o Face ID.

Dessa forma, em vez de um simples círculo, o hole-punch dos iPhones seria uma barra em formato horizontal arredondada nas duas extremidades, ocupando um espaço consideravelmente menor do que o atual notch.

via Patently Apple