Novo hub USB-C da Satechi tem slot para SSDs

Se a sua ideia é comprar um hub USB-C para o seu Mac, opções existem aos montes no mercado para todos os bolsos e gostos. Hoje, entretanto, a Satechi lançou uma alternativa que traz uma característica pouco vista neste universo de acessórios: um slot para expandir o armazenamento do seu computador com um SSD extra.

Publicidade

O USB-C Hybrid Multiport Adapter traz, na sua parte inferior, um compartimento para conectar um SSD SATA M.2 — os tamanhos suportados são 2230, 2242, 2260 e 2280, e infelizmente não temos suporte aos modelos NVMe. De qualquer forma, isso significa que você pode ter, num mesmo acessório, um hub e uma boa expansão do armazenamento do seu Mac.

Em termos de portas, o dispositivo traz uma HDMI 4K (até 60Hz), duas USB-A 3.0 (capazes de transferir dados a até 5Gbps) e uma porta USB-C (do tipo Power Delivery, que pode transferir até 100W — cerca de 15W ficam reservados para a operação do hub, e o restante pode ser usado para carregar o seu Mac).

Vale notar que, além dos Macs recentes, o hub é compatível com qualquer dispositivo que disponha de uma porta USB-C, como os iPads Pro, Air e mini recentes e uma série de dispositivos do universo Windows e Android.

É certo que a solução não é apropriada para profissionais que precisam de toda a velocidade e flexibilidade do mundo (afinal, como não temos Thunderbolt por aqui, a velocidade de operação fica limitada a 5Gbps). Ainda assim, para usuários com necessidades mais básicas, a nova criação da Satechi pode ser uma opção interessante — até porque o seu preço, de US$90, não chega a quebrar a banca.

O USB-C Hybrid Multiport Adapter já pode ser adquirido no site da fabricante (ou na Amazon dos Estados Unidos) em duas versões: prateado ou cinza espacial. O SSD, naturalmente, não está incluído.

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via AppleInsider