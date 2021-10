Promoções na App Store: nanonote, Castles of Mad King Ludwig, DayCost Pro e mais!

Fechando a agitada semana com a nossa seleção de promoções na App Store nesta sexta-feira!

Publicidade

Conheça o nanonote, desenvolvido por Santu Day, um aplicativo para notas e nossa escolha para destaque do dia.

O app oferece uma forma única e rápida para anotações em estilo bate-papo. Organize suas notas com hashtags e encontre-as facilmente; copie textos de outros aplicativos e insira-os automaticamente no nanonote.

N/D

Nota na App Store

Minha nota

Fechando o pacote de recursos, você conta ainda com sincronização via iCloud e bloqueio com Face ID ou Touch ID. Aproveite a oferta!

Desbloqueie a versão nanonote Premium, sem propagandas, com notas ilimitadas e muito mais. Após baixar o app, toque no “PRO” (localizado no canto superior esquerdo da tela) e depois em “Premium Lifetime” para resgatar a oferta — um desconto de R$25!

Publicidade

Abaixo outros aplicativos e jogos para iOS/iPadOS/watchOS que, juntos, somam quase R$157 em descontos:

Jogo de estratégia.

Gerenciador financeiro.

Utilitário para aventuras ao ar livre.

Utilitário musical.

Jogo de estratégia espacial.

Utilitário para cores.

Aproveitem as ofertas e tenham um ótimo final de semana! Ah, lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr!

Respeite o distanciamento social, use máscara (de preferência PFF2 ou N95) em locais públicos e vacine-se (se já chegou a sua hora de vacinar ou a hora de sua segunda dose ou dose de reforço). 🏠😷💉