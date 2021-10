Rumor: estojo dos futuros AirPods Pro terá alto-falante

Com os AirPods de terceira geração devidamente lançados, as atenções agora se voltam para a próxima geração dos AirPods Pro. O que será que a Apple implementará nos futuros fones de ouvido para que eles se diferenciem dos atuais?

Bom, o MacRumors disse ter recebido informações (e imagens) de uma fonte que não tem um histórico de vazamentos — que, por sua vez, afirmou ter recebido a informação de uma pessoa que trabalha na Apple. Dito isso, é bom encarar o rumor com uma boa dose de ceticismo. Ainda assim, vamos às possíveis novidades.

De acordo com o site, os AirPods Pro terão basicamente o mesmo design de hoje, com exceção de um sensor óptico na parte inferior de cada fone que aparentemente será retirado — como a Apple trocou esse sensor por um de detecção de pele nos novos AirPods (terceira geração), é bem possível que os futuros Pros sigam essa mesma linha.

A maior diferença, se tudo se confirmar, seria no estojo de recarga sem fio. Isso porque ele teria um alto-falante na parte inferior. E, não: ele não seria para reproduzir músicas e ser um concorrente do HomePod mini! 😛 A ideia é que seja possível achar a case emitindo um som — aparentemente, no iOS 16, a Apple tornará possível achar os fones e o estojo de forma avulsa, pelo app Buscar (Find My).

Na parte lateral da case, nós teríamos ainda um espaço para prender uma alça, para você pendurar os fones na mochila, na bolsa ou até mesmo colocar a alça no pulso — algo assim faz sentido, na sua opinião? 🤔

Vale ressaltar que o sempre bem informado Mark Gurman comentou recentemente que planos da Apple para os AirPods Pro envolvem deixar os fones mais compactos, eliminando a perninha deles — a empresa teria testado um formado mais arredondado, com uma estrutura mais reduzida, mas não sabemos se tais planos avançaram.

Os futuros AirPods Pro deverão ser lançados apenas em 2022. Contudo, se esse rumor de agora estiver certo, é possível que eles sejam lançados apenas em setembro/outubro, quando a Apple normalmente libera a nova versão do seu sistema operacional móvel. Obviamente, o recurso de encontrar o estojo de recarga dos AirPods Pro poderia muito bem ser implementado em uma versão .X do próprio iOS 15, não necessariamente dependendo do lançamento do iOS 16.

O que acharam desses rumores?

