Vídeo: Liberty 3 Pro, da Anker — se segurem, AirPods Pro!

No comecinho deste ano, lhes trouxe um vídeo de unboxing + hands-on e posterior review completo do Soundcore Liberty Air 2 Pro — fones de ouvido da Anker que eu já considerei, na época, concorrerem com os AirPods Pro mesmo custando muito menos.

Publicidade

Há algumas semanas, a Anker apresentou o Liberty 3 Pro, fone uma categoria acima do Air 2 Pro que foca-se em duas das minhas maiores críticas em relação ao anterior: qualidade de som e eficácia do seu sistema de cancelamento ativo de ruído (ANC).

Confiram o nosso unboxing e teste inicial com eles:

Adianto-lhes desde já que, sim, a Anker/Soundcore cumpre o que promete e o Liberty 3 Pro oferece um excelente custo-benefício a US$170 — basicamente o preço dos AirPods de terceira geração, mas brigando de frente com os AirPods Pro (que custam US$80 a mais).

O Liberty 3 Pro suporta áudio em alta definição (inclusive com o codec LDAC, quando conectado a Androids), promete 8 horas de autonomia de bateria com 32 horas totais incluindo as recargas providas pelo seu estojo, e vem com múltiplas pontas e barbatanas de silicone. Esses não cairão da orelha, de jeito nenhum! 😜

Publicidade

Além da versão preta que mostramos no vídeo, o produto também está disponível em versões branca, prateada e lilás.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão por cada venda concluída por meio dos links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.